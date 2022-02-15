繼陽光城、福晟、禹州等爆雷，世茂集團開啟「賣賣賣」模式之後，大陸又一家千億閩系房企正榮地產風聲鶴唳。

據路透報導，正榮地產在大陸境內發行的3檔公司債今（15日）起僅限於機構投資者買入，不過近來成交相對活躍的「20正榮03」走勢依舊慘澹，早盤再下挫近26％，被上海證券交易所臨時停牌。

上周五已閃崩66％的正榮地產，昨日再度暴跌15％，今日早盤也一度大跌7.7％，此前穆迪將其展望從穩定下調至負面，有投資者已經「不敢看」。

昨日，正榮地產發出一則澄清公告，稱關於公司及控股股東歐宗榮離岸債券的報導「不實且虛假」，但顯然市場並未買帳。

此次突發崩盤並非沒有信號。早在1個多月前的1月6日，正榮地產發出一則「銀行授予授信額度」的公告，這種非重大日常經營活動正常情況下無需單獨披露，正榮地產一直以來也沒有披露慣例，業內人士看來其突然公告獲授信有點喊話「老鄉別跑」的意思。

《中國基金報》報導，2016年至2021年中的5年半時間，正榮地產一直靠融資維持現金流，經營活動貢獻的現金流淨額絕大部分時間為負。

正榮地產14日稍晚發布公告，「20正榮02」、「20正榮03」和「21正榮01」自15日起調整投資者適當性管理安排，將僅限於機構投資者買入。