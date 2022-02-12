綠委物價薪資「正面訊息」說 朱立倫嘆：離民意越來越遠

缺蛋危機延燒，國內物價也持續上漲，民進黨團幹事長鄭運鵬昨稱物價上漲和薪資連動，對國人來說是正面訊息，引發各界抨擊。國民黨主席朱立倫12日開酸，民進黨執政後離民意越來越遠，竟怪基本工資上漲太兇，覺得台灣民眾拿薪水太高導致物價上漲，實在天方夜譚。

朱立倫上午赴台北市議會參與北市中正獎學金頒獎典禮前接受媒體聯訪，他指出，民進黨執政一段時間，所有立委、官員都離民意越來越遠，若要說基本工資上漲造成物價上漲，那勞動部長許銘春前幾天為何用諾貝爾獎得主背書，強調基本工資上漲不會影響物價，「事實上台灣目前工資，民進黨委員覺得太高了，請問勞工朋友你接受嗎？」

朱立倫直言，台灣的基本工資之低、上漲速度之慢，台灣整體民眾平均薪資多少年來，都沒辦法追上物價，這難道是國民黨不愛台灣故意渲染的嗎？

朱立倫提及，最近物價上漲，連自己過年期間奉太太之命去買盒蛋，就跑了5家超商、傳統市場，但最後都沒買到，這難道不是大家共同心聲嗎？難道是國民黨造謠嗎？蛋價漲到50塊以上也是造謠嗎？難道衛生紙沒有漲到8％-10％嗎？難道現在各項物價上漲都是空談嗎？

朱立倫強調，民進黨要勇敢面對現實，執政就負起責任，不要怪基本工資上漲太兇，到現在還覺得台灣民眾拿薪水太高，然後物價上漲就是這樣導致的，沒有做好就沒有做好，要檢討就好好檢討，才是一個謙卑的執政黨要做的，而非驕傲的民進黨所講出的「天方夜譚語言」。