行政院今天通過「移工留才久用方案」，放寬聘僱滿6年移工、薪資滿一定水準後就可以申請轉換成中階技術人力，而再滿一定水準及年限就可以取得永久居留證，對此，勞團表示，目前移工多從事3K產業，但政府不去思考為何台灣勞工不想去從事這些工作，而是只想用移工補滿，恐怕會影響如薪資等勞動條件的調整。

「擔心會使台灣勞工減少工作機會」，全國產業總工會理事長江健興表示，政府應要思考的是提高台灣如薪資等勞動條件、職業安全衛生改善等，如果仍只想用低薪勞工恐怕無法面臨未來的缺工問題，畢竟日本、韓國等都開出更優渥的條件吸引移工，移工來源國的印尼、越南等地勞動條件也越來越好，但政府卻只想放寬移工。

江健興認為，目前移工月薪若是採基本工資，但與加班費合計後每月薪資也上看3萬5000元、3萬6000元，因此中階技術人力的薪資對僱主不是問題。

台灣大學國家發展所兼任副教授辛炳隆說，我國缺乏中階及高階人才，但高階人才可以透過國外取得，但中階人才除了技術外還有經驗累積，目前我國在中階技術人才已有嚴重斷層，在2018年時也曾提出「新經濟移民法」草案，產業類薪資條件訂為約4萬2000元，至於此次放寬中階技術人力移工經常性薪資訂為3萬3000元才能申請，但若合計加班費後也上看4萬餘元，與新經濟移民法草案的4萬2000元相差不大。

辛炳隆認為，目前3K產業是國人普遍不願意去就業，才造成缺工，需要引進移工，並非薪資過低造成缺工，但如果之後開放中階技術人力影響國人就業也能滾動調整。

家庭看護工現行契約薪資每月約為1萬7000元，若要晉升為中階技術人力薪水只要達2萬4000元、甚至比今年基本工資2萬5250元來的低，辛炳隆指出，由於中階技術人力要由僱主申請，若薪資拉太高則僱主沒有意願申請，恐怕淪看的到吃不到，而中階技術人力的家庭看護工薪資下限也能滾動調整。