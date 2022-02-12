企業17年甲級男女排球聯賽12日最後一場比賽由女子組中國人纖對上愛山林，愛山林開局來勢洶洶，洪詩涵與胡宸穎的接連攻擊讓戰局一度膠著，但中纖把握經驗與高度優勢，最終以 28比26、25比13與25比21的比數拿下勝利。

首局雙方你來我往，愛山林不畏懼中纖的長人陣，初期能與中纖抗衡，此時愛山林兩次的接球失誤將領先優勢送給了中纖，隨後黃蔓亞攻擊得手建立起領先優勢，但愛山林立刻穩住陣腳緊咬比數，雙方進入拉鋸戰。愛山林展現頑強韌性，數次來回後的攻擊得手幫助球隊縮小比數，中纖也喊出暫停調整。暫停回來雙方拉鋸進入deuce，但中纖靠著Valdez的攔網與扣殺得手，最終以28比26收下。

次局雙方依舊互有領先，隨後中纖掌握攻擊機會，同時調整攻擊節奏，瞬間取得領先優勢，愛山林雖喊出暫停調整。但卻無法停止中纖的火力，葉于雯與童琦芳接棒將領先優勢擴大，後續雖中纖小遇亂流，但靠著Valdez的攻擊穩住陣腳，最終在胡曉佩在三號位的攻擊得手，中纖拿下次局。

第3局愛山林試圖反撲，洪詩涵與胡宸穎幾次的攻擊得手讓愛山林取得領先，中纖立刻喊出暫停調整，暫停回來龔詩雯與黃蔓亞連續的攻擊將比數扳平，戰局再次進入膠著。中纖葉于雯與陳盈綺再次接管比賽，愛山林立刻喊出暫停。暫停回來，愛山林雖將比數維持，但Valdez此時再次發揮強大影響力，無論是進攻或防守都造成愛山林相當大的困擾，比數也立刻被拉開。未料中纖突然找不到攻擊重心，比數立即被追回，中纖喊出暫停調整。暫停回來，中纖加強防守再次拉開領先優勢，最終中纖就以直落三拿下勝利。