中華電(2412)宣布，與愛立信共同為沃旭能源打造亞洲離岸風電首座行動企業專網，該專網日前正式啟用，為沃旭能源工程團隊提供良好的海上通訊品質，以提升溝通效率，加速風場海上工程進行。本專案乃亞洲第一個離岸風電行動企業專網，為企業專網應用於再生能源領域劃下嶄新的里程碑。

由於大彰化東南及西南第一階段離岸風場位於外海35至60公里處，超出本島行動網路訊號覆蓋範圍，中華電與愛立信攜手合作，以900MHz與1800MHz頻段協助沃旭能源打造企業專用的行動寬頻網路，為海上工程團隊創造優質通訊環境。台灣訂於2025年之前將再生能源發電占比提升至20％為能源轉型的重要目標，其中離岸風電為重點發展項目之一。沃旭能源大彰化東南及西南第一階段離岸風場位於彰化外海，是台灣首座位於航道外的大規模遠岸風場，裝置總容量為900MW，預定於2022年底完成建造，屆時將可提供乾淨能源給高達一百萬個台灣家庭，幫助台灣達成再生能源發電目標。

中華電網路技術分公司總經理簡志誠表示，企業專網是行動通訊科技的新藍海，針對客戶需求在企業場域內量身打造獨立運作的專屬行動網路，不僅可以確保良好的通訊品質和資料安全性，還能夠享有客製化的網路部署彈性。和沃旭能源的合作為中華電的行動企業專網開啟了新的篇章。

台灣愛立信總經理周大企表示，永續一直是愛立信企業經營的核心策略，本次與沃旭能源及中華電信一起以行動企業專網促進台灣離岸風場通訊技術應用和發展，加速台灣的能源轉型。我們的研究顯示，連網技術與數位化將會是應對氣候變遷、打造低碳未來的關鍵，期待未來能以先進的連網技術(包含5G)，協助再生能源產業有效收集運用數據，進一步優化能源生產與利用效率，邁向淨零碳排和永續經濟目標。