中華電今(14)日舉辦新春線上記者會，各項業務積極衝刺，今年5G滲透率衝刺30%，未來銀行預計3月下旬開始營運，另外，對於外傳中華電將投資中職的第六支球隊，董事長謝繼茂回應，目前仍在評估中。

中華電董事長謝繼茂表示，中華電自2019年起啟動為期三年的策略轉型大計，經過轉型各階段的努力推動，於2021年展現出了豐碩的成果，創下集團與母公司營收及獲利雙超標、雙成長的佳績，行動及固網寬頻業務雙雙成長，即便歷經疫情考驗，財務績效仍反轉向上，成果斐然。回顧2021年，除了策略轉型有成迎來營運佳績外，中華電信大力推動新世代網路轉型，積極推動行固網融合、雲網融合與智慧維運，藉由資源統籌運用與彈性調配，維運成本降低，大幅提升營運效能。

5G業務部份，中華電目前5G滲透率20%，今年目標擺在30%，全年整體營收目標超過2100億元，但今年不會有低軌道衛星的服務。

針對資產活化部份，中華電去年實績約8.4億元，今年將繼續資產活化，包含南港等地資產活化，預計於2024年完成；至於桃園青埔資產活化預計2025年完成。至於將來銀行的部分，已在今年1月22日開始試營運，預計3月下旬開始營運。至於外傳中華電將投資中職的第六支球隊，謝繼茂回應，目前仍在評估中。

邁向2022年持續衝刺，中華電針對個人家庭、企業客戶、國際客戶等三大事業版圖，三箭齊發，結合企業優勢，創造客戶價值。中華電信郭水義總經理表示，針對個人家庭事業，以打造國內最大影視平台與智慧生活圈為目標，持續推動固網、行動、Wi-Fi三網整合，創造Always Broadband Connected (ABC)的寬頻環境，提供消費者三網飆配的最佳服務，並聚焦於娛樂、健康、安全、便利四大主軸，發展創新智慧生活服務；針對企業客戶，中華電信要打造三大百億新興業務，聚焦於雲端IDC、資安、5G+AIoT，結合業務夥伴，廣結盟，協助企業數位轉型，升級共榮；國際客戶方面，致力推升台灣成為亞太資訊匯集重鎮，透過持續強化海纜與衛星等連外網路量能，將台灣的智慧城市、5G專網、IDC雲端等技術輸出海外，攜手台商佈局國際市場。

針對去年底台灣大(3045)、台灣之星的合併，中華電簡短回應，「給予祝福」。