凱擘大寬頻及台灣大哥大旗下台灣大寬頻開春首推光纖上網吃到飽＋Disney+無限看雙飽方案，每月859元，120M光纖上網無限流量吃到飽，以及Disney+無限影音24個月看到飽，並免費暢看機上盒myVideo超值月租2年，再送Disney+獨家大禮包或免費租用Mesh子機好禮二選一。

另外，3月31日前申辦Disney+指定方案，再抽萬元鋼鐵人或Elsa公仔。

Disney+本月強推16日新上架的原創韓劇《迷網追兇》，詮釋懸疑驚悚又燒腦的犯罪追查故事。

凱擘大寬頻及台灣大寬頻的A1 Box搭載Android TV且支援4K高畫質影像播放，整合上百台頻道和豐富的OTT影音內容，也提供雲端遊戲、體感健身、線上課程等多元服務。

A1 Box正式上架「國圖到你家」數位服務，打開家中電視就能透過大螢幕沉浸書香世界，客廳即為專屬家庭圖書館。「國圖到你家」數位服務由國家圖書館免費提供適合全家人閱讀的內容，特別針對兒童及親子共讀，設計TV版電子書、AR電子書及影音內容，主題囊括文學、旅遊、科學工藝、人文歷史、樂齡生活等類型，不出門也能隨享數位閱讀樂趣。

另外，凱擘大寬頻及台灣大寬頻的數位有線電視、高畫質數位頻道，開春首發尼克兒童頻道（第23台）每晚8點播出《卡薩葛蘭德一家》，CN卡通頻道（第22台）每周六、日下午5點首播《樂一通》全新集數，大自然愛好者鎖定BBC Earth（第207台）《史提夫探險任務》第2季，2月16日起每周三晚上9點55分首播，最新紀錄片《假如動物會攝影》第2季，運用輕量級攝影裝置讓野生動物親自捕捉獨特畫面，解開生態之謎，2月17日起每周四晚上8點05分播出。

韓綜迷不可錯過tvN（第211台）兩檔高人氣節目，《看見你的聲音9》於每周五晚上10點30分播出，2月22日開播的《偶然成為社長2》，每周二晚上10點30分播出。