美軍在羅馬尼亞靠近黑海的一處機場集結。（美聯社）

俄國與烏克蘭情勢日益緊張，我外交部今（12）日發出公告，呼籲國人避免前往烏克蘭，同時建議目前在烏克蘭境內約25位我國僑民，儘速離開烏克蘭。不過，當地台灣人卻稱首都基輔氣氛平靜，沒有要開戰跡象，所以沒有要返回台灣，也感謝各界關心。

繼白宮國安顧問蘇利文今（12）日發出警告，呼籲美國公民儘速離開烏克蘭後，我外交部今也發出公告，呼籲國人避免前往烏克蘭，同時建議目前在烏克蘭境內留學及工作的約25位我國僑民，儘速離開烏克蘭。外交部指出，國人如果需協助，請撥打緊急電話：+7-969-008-6111，與我兼轄烏克蘭事務的駐俄羅斯代表處聯繫；或撥打+380-44-537-0982與基輔台灣貿易中心聯繫。

不過根據《民視新聞》報導，當地台灣人指出，烏克蘭媒體都說沒有要開戰，首都基輔氣氛非常平靜，沒有要開戰跡象，因此目前他們沒有要返回台灣，也感謝台灣各界的關心。

報導引述一位潘小姐的說法，烏克蘭媒體沒有說要打仗，只是美國拜登一直給俄羅斯施壓；大家也都不緊張，沒有覺得要打仗。報導指出，基輔街頭沒有想像中危急，當地留學生也沒聽說有人要返台。