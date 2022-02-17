美國指控俄羅斯軍機近距離進逼3架美國海軍P-8A反潛巡邏機。

在俄羅斯與烏克蘭、西方情勢緊張之際，美國國防部昨（16）日指控俄羅斯軍機上周末在地中海上空逼近3架美軍軍機，怒轟此舉「不專業」，美媒指出，兩方軍機最近僅1.5公尺。

綜合路透社、美國海軍研究協會新聞（USNI News）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國防部昨日證實，12、13日3架美國海軍P-8A反潛巡邏機在地中海上空的國際空域飛行時，遭俄羅斯軍機進逼。

五角大廈發言人卡夫卡（Mike Kafka）形容海軍軍機經歷俄羅斯軍機的「不專業攔截」，雖然這起「互動」並未造成人員傷亡，「但是可能導致誤判及錯誤，造成更危險的後果。」

他說美國已經透過外交管道向俄羅斯官員傳達關切，強調美國將會持續在國際水域及空域安全、專業地運作，並且遵守國際規範，「我們希望俄羅斯也這麼做。」

CNN引述多名美國官員指出，好幾架俄國軍機「極度近距離地」逼近一架美軍軍機，不過官員並未說明俄國軍機究竟有多近。

美國廣播公司新聞網（ABC News）則指出，俄國軍機進逼美軍機最近距離不到5英呎（約1.5公尺）。

消息人士指稱，有俄國軍機逼近美軍機的畫面，不過華府尚未承認。

路透社評論，美國與俄羅斯之間的這類接觸並不罕見，不過這次事件發生在「特別微妙的時刻」，對任何誤判或事故的擔憂都在增加。