當地時間22日，俄羅斯總統普丁對記者表示，俄羅斯過去有意願執行明斯克協議，因為這是彼此「妥協」的成果。早在頓內茨克和盧甘斯克地區獨立獲得承認之前，明斯克協議就被烏克蘭方面 「扼殺」了。西方聲稱應該執行明斯克協議，但無力促使烏克蘭方面執行協議。明斯克協議基本等同於不再存在，於是俄羅斯被迫做出承認兩個「共和國」的決定。

普丁強調，俄羅斯堅決反對烏克蘭加入北約，這是對俄羅斯的威脅。最好的解決辦法是目前烏克蘭自己拒絕加入北約，堅持中立。俄羅斯希望烏克蘭去軍事化，烏克蘭通過軍事化手段反俄，對俄羅斯來說不可接受。

普丁表示，俄羅斯承認「頓內茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」憲法規定的邊界，並將向兩個「共和國」提供軍事援助。

他說：「我沒有說俄羅斯的部隊現在就會進入頓巴斯地區，目前不可能預測任何具體的行動方向，這取決於局勢發展。」

但俄羅斯聯邦委員會（議會上院）已於當地時間22日通過相關決議，准許俄羅斯總統在俄境外動用聯邦武裝力量。

會議公開進行，獲得一致通過。聯邦委員會的決定自通過之日起開始生效。出動軍隊的數量、行動區域、任務和在俄羅斯境外停留的時間將由俄羅斯總統決定。

俄聯邦委員會主席馬特維延科表示，在境外使用俄羅斯武裝力量的目的是在頓巴斯地區建立和平，並防止對平民的炮擊，這將是一支維和力量。