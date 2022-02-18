烏俄僵局越演越烈，世界各國為了保護自己的國民紛紛呼籲烏僑民返國。一名居住在烏克蘭的猶太媽媽被告知只剩下一天的時間可以撤離，分享了她接下來所面對到的緊張場面，還有一連串的插曲，只希望這一切能盡快結束回歸正常，一家五口能再次團圓。

當前俄烏局勢不可預測性，日前美國總統拜登力促烏克蘭境內美國公民盡速撤離。根據《紐約郵報》（New York Post）報導，26歲的美籍猶太人羅西里奧(Ahuva Rosilio)從小在美國德州(Texas)長大，17歲時結識來自以色列的丈夫後，兩人決定攜手度過餘生，此後便在烏克蘭扎根生活。

上周末，以色列大使館警告人民立刻撤離，羅西里奧一家人被允許入境以色列，得知所剩時間不多，要求他們24小時之內就要出發。羅西里奧回憶當時混亂情況說道:「這一切來的太快，當我們得知時間剩不多，下一秒只能瘋狂收拾東西，看到什麼就丟進行李箱。」

由於距離機場的路程長達七個小時，羅西里奧沒有時間思考了，只能趕緊開車上路。不過凡事並非一帆風順，出發前五分鐘，羅西里奧得知所有航班都被取消了，想逃也逃不了。經歷4次班機被取消後，靈機一動的她打算往摩爾多瓦(Moldova)邊境駛去，趕上飛往以色列的班機。她表示:「飛機上擠滿了人，根本沒有一個空位。」由於羅西里奧丈夫還留在烏克蘭幫助疏散計畫，此次別離不知道何時才能再相見，只能每天祈禱俄烏情勢有所轉機。

烏克蘭這個國家對猶太人來說相當敏感，二戰時期，德國佔領了當時尚未脫離蘇聯的烏克蘭，當時境內有100多萬猶太人被槍殺，有別於奧斯威辛等集中營採取高級手段，由於歷史上並無留下任何證據，關於死亡人數以及事發地點並不可考，該事件又被稱為「烏克蘭猶太人大屠殺」。