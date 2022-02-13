現代學生睡眠普遍不足，有民眾在「公共政策網路參與平台」提案，延後國高中上課時間至9點30分，教育部也將研議蒐集各方意見，而台北市成功高中在本學期校務會議中，則通過「取消強制早自習，每天8點10分前到校即可」以及「廢除朝會」，本學期開學首日就開始實施。

在台灣的國高中生通常在7點30分必須到校，距離上課前，有40至50分的早自習時間，過去成功高中學生需在7點45分前到校，否則會被記遲到，且學校不定時舉辦朝會，讓許多學生常常沒睡飽就要趕到學校，而本學期成功高中校務會議投票通過「取消強制早自習」，學務處也主動修正「學生在校作息時間實施要點」。

成功高中校長孫明峯說，近來學生常提起取消早自習規畫需求，老師、家長、學生等代表都針對議題參與討論，教育部規定也提到，非正式課程（早自習）的出席狀況不能列席為出缺席基本紀錄。成功高中校務會議最後確認調整晨間活動規範，將周一到週三也調整為彈性到校，學生只要在上午8點10分第一堂課開始到班即可。

孫明峯說，現在大家對於早自習的做法可能要與過去不一樣，但學校仍會在每天上午7點30分淨空操場，各班級也可以規畫活動，但不會用遲到、警告規範；孫明峯仍希望學生可以早點來學習、練習英聽、或閱讀學科，在上課前穩定身心，但不會有出缺席紀錄規劃，而是希望學生自主做好晨間學習規畫。

這次成功高中也連帶廢除朝會升旗，孫明峯說，過去因為疫情，校內較少大規模集合，朝會活動也改成線上，但校方仍可透過周會、彈性學習活動時的小片段宣導、溝通，就沒必要大規模集合傳統週會。

他也發現，集合式宣導容易流於單向式說明，不如改與班級代表溝通，因此在這次調整朝會規劃，將相關訊息改放在課程活動中。