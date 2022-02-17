教育部15日拍板，高中生自今年9月起，在早上8時10分第一節課開始前到校即可，正式廢除早自習，引發網友熱議。一名網友表示，高中生延後上課後，部分高中有校車，可能與上班族的通勤時間有重疊，恐造成交通打結，質疑「取消早自習，真的好嗎？」貼文曝光後，網友也有感地說「塞車的狀況，我想到就頭痛」。

原PO昨（16）日於PTT八卦板指出，早期早自習是怎麼來「我不知道」，猜測與大部分的父母工作時間有關係，因為多數的上班時間都是8點至9點左右，若讓學生在7點半前到校，可讓許多家長安心出門。

不過原PO認為，取消早自習、延後上課後，會使得8點過後的車流量大幅增加，原因在於部分的高中有校車接送學生，如此一來會造成交通大打結，並問「取消早自習，真的好嗎？」

疑問上線後，鄉民也加入討論，「遇到上班車潮，就無法保證每天第一節課前能到校了吧」、「還好啦！高中有校車的其實沒很多」、「乾脆把學校廢除，讓學生自己探索興趣」、「真的要哭了，每天塞在路上我想起來就頭痛」、「現在捷運就很多人了，以後可能要等好幾班」、「捷運要更擠了吧」、「真的，家長上班不可能變晚啊」。