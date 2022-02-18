阿里山花季即將於3月10日至4月10日登場，為疏解假日賞花車潮，交通部公路總局自3月12日起至4月10日共12個假日上午實施交通疏運措施，另，台18線82公里至87.5公里處，因道路品質不佳影響通行，五工處將於2月21日至3月22日辦理路面刨除加封施工，請用路人配合交通管制。

公路總局指出，疏運時段內台18線66K（湖底）至88.2K（遊樂區大門）管制小客車通行，另因遊樂區內停車空間有限，林務局嘉義林區管理處在台18線88.5-95K往塔塔加方向路肩規畫小客車臨時停車格，並設置10處臨時接駁車站，於平日8-18時及假日5-18時提供遊客免費接駁往返阿里山入口轉運站。

嘉義林管處表示，疏運交管期間將在台18線29K＋300觸口自然教育中心對面，設立甲乙類大客車臨時售票處，以緩解遊樂區車潮壓力，此外配合小客車管制，台18線61K樂野服務區提供售票服務，讓轉乘疏運客運的遊客可提前購買阿里山國家森林遊樂區門票並享75折的優惠票價。即日起至4月30日若民眾到「森林好好玩」網站購買全票門票享買一送一優惠，贈送的門票可使用至今年12月31日，節省在遊樂區大門排隊購票的時間。

除疏運措施外，台18線82至87.5公里2月21日至3月22日將進行路面刨除加封施工作業，阿里山工務段段長蔡衛勇表示，台18線85公里處附近進行桿線下地化工程後，路面管溝僅做臨時修復，遇雨很容易龜裂，加上附近路面狀況不佳，為讓阿里山花季期車行車可以更安全順暢辦理施工，屆時每日上午6時至下午20時實施交通管制，採單車道雙向管制通行。