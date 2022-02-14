華爾街已有一段時間沈浸在經濟持續從這場大流行病中復甦的歡樂氣氛，但今年以來，隨著美國的通膨數據逐月改寫數十年新高、聯準會收緊貨幣政策的立場恐變得更為激進的預期不斷升溫，再加上俄國與烏克蘭之間地緣政治緊張局勢持續加劇，華爾街開始注意到了美國10年期公債與兩年期公債殖利率曲線正趨於平坦，意味著這個傳統的經濟衰退信號正在閃爍。

上周四美國公布的1月消費者物價指數值（CPI）年漲7.5%，創下40年來最大漲幅，以及今年具有政策表決權的聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，這個創下40年新高的通膨率讓他認為應該在7月1日前、也就是在接下來的三次央行政策會議上升息一整個百分點。

受此打擊，上周四美國股市與債市雙雙重挫，10年期指標公債殖利率一舉漲破2%大關，為2019年以來首見。去年底該10年期債息不過接近1.5%。

尤其令投資人擔心的是兩年期等較短期的美國公債殖利率漲勢更為急劇，兩年期債息上周四漲破1.5%，而去年底僅為0.73%，這表示今年以來該債息已經飆升約110%。

高盛、巴克萊和花旗等銀行都在上周四調升對今年聯準會升息的預測。巴克萊將聯準會升息的次數預測從3次上修為5次，高盛將升息5次的預測上修至7次，且不排除3月升息50個基點的可能性。花旗雖維持今年升息5次的預測不變，但將3月升息幅度的預測從1碼調升為2碼。

隨著俄烏緊急局勢急升，上周五美股連續第二天大跌，道瓊指數下跌1.43%，收在34738.06點，標普500指數大跌1.90%，收在4418.64點，那斯達克指數重挫2.78%，報13791.15點。估值已高的科技股首當其衝，標普科技股暴跌3.0%，費城半導體指數更狂瀉近5%。

德國媒體上周五披露，美國政府已經向北約成員國發出警告，稱俄羅斯最快將在本周三（2月16日）進攻烏克蘭。美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）警告，俄羅斯可能在北京冬奧期間對烏克蘭發動攻擊。美、英、日、韓、荷蘭、以色列、挪威、澳洲、紐西蘭等國已公開呼籲在當地的國人盡速離開烏克蘭，中國駐烏克蘭使館亦提醒其公民密切關注局勢發展並做好防範。

但俄烏局勢推升避險需求，上周五美國10年期債息急跌約10個基點，跌破2%關卡，報1.92%。對短期利率最敏感的兩年期債息下滑7個基點，報1.48%。CME FedWatch工具顯示，市場認為聯準會在3月會議升息2碼（50個基點）的可能性從上周四的95%遽降至56%。(2-1)