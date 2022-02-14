統振(6170)1月合併營收為2.75億元，較2021年12月營收成長11.72%，較去年同期則成長12.40%，主要歸功於金融科技與通訊、流通兩大事業體業績成長所致，其中，金融科技與通訊因適逢農曆春節年終獎金及紅包行情，加上疫情影響，創造外籍移工匯款需求增加，挹注金融科技與通訊事業1月營收保持年增率正成長。

統振表示，除了金融科技與通訊營運穩健的擴張外，在流通事業的布局也不馬虎，環繞在美麗健康與便利所代理銷售的相關產品，其中去年取得新代理的德國德之寶(Doppel herz)保健食品，日前已於今年1月全面上架至各大實體通路及官方網站，加上各大通路對於TOSHIBA、金頂電池進行過年前的備貨力道，齊步推進了流通事業1月營收明顯成長，是貢獻公司單月營收呈月增、年增的主要原因。

觀察台灣未來整體經濟擴張，整體基礎建設、長照人才等相關的需求只會供不應求，使得各產業對於外籍移工的需求強烈，根據中央流行疫情指揮中心的最新公告，自2月15日起將啟動第二階段移工專案引進，除了先前開放的印尼、泰國外，這次更新增開放菲律賓、越南。

展望第一季，統振維持審慎樂觀看法。觀察1月因年終獎金及紅包行情啟動，已帶動了使用Q Pay小額匯款的需求增加，不僅匯款筆數較上個月增加7％，較去年同期增加55％，有效註冊會員數也較去年同期增加52％、近14萬人，統振為國內目前唯一取得移工小額匯款執照的業者，近年來積極打造移工在台灣生活更完整的金融體系，致力於提升軟硬體、客服效能的提升，並強化布建東南亞各國的專業人才，深化Q pay APP的友善金融環境，有望隨著台灣外籍移工開放重啟入境，創造公司營運新一波成長動能。