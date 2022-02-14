廣華-KY（1338）自結1月合併營收7.82億元、年增20.81％，創同期新高。廣華表示，元月營收成長，係因今年農曆春節假期自月底才開始，工作日較長，加上客戶拉貨力道延續去年第四季的旺季效應保持穩健。

廣華表示，由於車用晶片自去年第三季起供需有逐漸緩解，隨著年前購車潮浮現加上滿足遞延訂單的交車需求，帶動品牌車廠整體拉貨展現良好回升的力道，貢獻1月營收繳出年增率大幅成長，且改寫歷史同期新高。

廣華指出，中國大陸政府日前公佈促進綠色消費實施方案，其中提到將大力推廣綠色交通消費，透過取消各地新能源車輛購買限制、落實免限行、路權與加強充換電等基礎建設之政策，持續推動新能源汽車下鄉活動，全力支持新能源車發展，亦加速眾品牌車廠積極技術升級轉型，包括日產汽車將停止研發新型汽油引擎，本田也計畫於2040年停產燃油車。廣華已將節能減碳、輕量化技術視為發展主軸，掌握多種環保乾式轉印工藝技術，可有效減少廢水、廢渣、廢氣之產生，有望隨著汽車產業未來發展趨勢，帶動環保材質、輕量化、智能化等產品需求持續增溫，創造公司來自新能源車車款的營收比重可從目前的6.12％進一步提升。

展望第一季，廣華維持審慎樂觀的看法。認為雖第一季向為傳統農曆新年、工作天數較少，影響整體營收表現，但對岸的中國汽車流通協會調查顯示，1月大陸汽車經銷商庫存預警指數為58.3％，較去年12月降低1.8個百分點，將有望於農曆年後迎來一波品牌車廠客戶回補庫存的拉貨力道。

另一方面，廣華積極開拓更多品牌車廠新車款之訂單，滿足客戶搶攻新車銷售復甦之商機，創造公司保持良好的訂單能見度，推進各生產基地產能稼動率維持良好水位，有助於對於整體營運注入正向成長動能。