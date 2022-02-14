香港《文匯報》報導，香港特區政府昨天深夜發布新聞稿表示，為全速跟進前日舉行的第2次大陸與香港新冠肺炎疫情專題交流會取得的共識和成果，香港特區行政長官林鄭月娥昨日召開內部高層會議，並敲定5個工作小組的特區政府召集人，與相關中央部委和廣東省政府代表對接，加緊落實具體工作，以應對香港愈趨嚴峻的第5波疫情。

在昨日內部高層會議上，林鄭月娥進一步安排多位局長分管各項與大陸對接跟進的具體工作，分別為：

（一）食物及衛生局局長陳肇始教授將負責流行病學專家工作小組，會聯同衛生署和醫院管理局及本地專家與內地專家對接有關協助香港進行病理排查和分析工作。

（二）政制及內地事務局局長曾國衛將負責提升核酸檢測能力工作小組，包括統籌全港的社區檢測設施及配套工作。

（三）發展局局長黃偉綸將負責聯繫並配合內地援建社區隔離及治療設施工作小組，包括在香港物色地點增設相關設施。

（四）商務及經濟發展局局長邱騰華將負責醫療物資保障工作小組，包括協調由大陸供應大量快速抗原測試包、病床、隔離及治療設施的傢具、口罩、保護裝備等抗疫物資有序到港，並分配至相關部門、機構及居民使用。

（五）運輸及房屋局局長陳帆將負責確保其他由內地供港物資供應工作小組，包括協調有關鮮活食物、蔬菜和生活必需品等的供港貨運具體安排。

新聞稿指出，香港政務司司長李家超會負責統籌各工作小組制訂和落實具體安排，向行政長官林鄭月娥匯報，並按需要與大陸機關再召開專題交流會。各分管局長會動用其轄下的部門同事投入相關工作，並負責適時向外界發布訊息，讓社會大眾更好掌握抗疫措施的進度和成效。

★擬為市民提供線上診斷服務

林鄭月娥表示，第5波疫情來勢洶洶，大大超出特區政府應對能力，近日確診個案暴增，令檢測呈陽性市民須等候長時間才獲安排隔離，「情況極不理想，特區政府深感不安和抱歉。」

她表示，除盡快啟動與內地的工作小組對接，爭取提升檢測能力和隔離設施外，會馬上推出紓緩措施，包括為有關市民提供資訊包、設專門熱線以解答疑問、提供線上診斷服務等。

林鄭月娥表示，「中央一直是香港特區最堅強的後盾，在第5波疫情發生後多次向我傳達了中央領導對香港市民的關切和對香港抗疫的全力支持，我謹代表特區政府和全港市民表示由衷謝意。負有抗疫的主體責任，特區政府定當竭盡所能，貫徹『外防輸入、內防擴散』的策略，以『動態清零』為目標，用好中央在抗疫經驗上的指導和人力物資的支援，進一步提升『早發現、早隔離、早治療』的能力。」