屏警高層異動，新任督察長方秋梅成為屏東縣警政史上首位女性督察長。(警方提供)

屏東縣警局18日下午4時舉行卸新任分局長聯合交接典禮，全縣7個分局有6個分局長異動，新任督察長方秋梅更是屏縣首位女性督察長，典禮由屏東縣長潘孟安親自主持，警局長劉印宮擔任監交人，多位民意代表與貴賓出席與會，場面簡單隆重。

方秋梅中央警察大學59期行政警察學系、國立高雄師範大學教育學研究所碩士畢業，歷任屏東縣婦幼警察隊副隊長、台東縣警局成功分局長、屏東分局長等職務。於屏東分局長任內，屢破殺人、槍砲、搶奪、販毒、詐欺集團等重大刑案，熟稔警察各項工作，獲拔擢督察長，也成為屏東縣警政史上首位女性督察長。

另外異動分局長包括屏東分局長黃國源、東港分局長張世儒、潮州分局長簡彥匡、內埔分局長莊順智、枋寮分局長黃政龍、恆春分局長林明波等。

原任屏東縣警局督察長劉明興則升任台中市警局督察，東港分局長林文煜調任基隆市警局第三分局長，內埔分局長蘇偉荃調任新竹市警局第二分局長，恆春分局長陳至瑋調任嘉義縣警局朴子分局長。

潘孟安向督察長及分局長表達誠摯祝福與恭賀之意，也對卸任分局長在工作上的表現給予高度肯定，期望借重各新任分局長才能與經驗，在既有堅實基礎上，繼續領導所屬警察同仁，全心全力投入屏東縣的治安、交通維護工作，確保民眾生命、財產安全，營造「安居樂業，幸福屏東」的優質環境。