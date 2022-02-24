新北市中和警分局將轄內各大金融機構及便利超商納入防詐宣導網。（中和警分局提供）

新北市中和警分局將轄內各大金融機構及便利超商納入防詐宣導網。（中和警分局提供）

新北市中和警分局將轄內各大金融機構及便利超商納入防詐宣導網。（中和警分局提供）

新北市中和警分局將轄內各大金融機構及便利超商納入防詐宣導網，透過加強與轄內金融機構的橫向聯繫，向第一線行員與超商店員宣達最新的防詐資訊，以及該如何關懷提問與通報警察到場協助等事項。

分局長李建廣於本周末率隊至轄內詐欺車手提領熱點與銀行經理、行員、超商店員面對面溝通，並特別發送防詐宣導單及轄內熱點車手照片，提供金融機構、超商張貼在櫃檯等明顯處，讓行員、店員與民眾得隨時查看，對疑似詐騙案件提高警覺，立即向鄰近警察分駐所、派出所通報協助，進而提升防制成效。中和警分局於110年迄今已與轄內金融機構、超商聯防攔阻詐欺30件，避免近千萬元落入不法詐欺份子口袋。

李建廣表示：新北市人口密度高，中和區更是地狹人稠，金融機構與超商林立，以中和區中正路、連城路口的遠東世紀廣場為例，該處上班流動人口眾多，超商、金融機構的atm更多達35處，成為詐欺車手提領的熱點，轄區員山派出所與偵查隊將持續加強該處的巡邏守望，積極查緝詐欺車手更袍根溯源打擊背後的不法詐欺集團，更透過強化銀行、超商的「阻詐防線」，遏止詐欺犯罪的不法歪風。