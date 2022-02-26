台中市警察局第四分局行動周報會議，轉移陣地到南屯區惠中寺舉行。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第四分局轄內有一座佛教聖地「佛光山惠中寺」，第四分局分局長許明耀拋開制式開會舊有的框架，深入地方廣結善緣，特別點燈獻福，盼治安平穩、交通順暢。

南屯區知名的佛光山惠中寺，有別以往傳統的佛教聖地，外觀華麗巴洛克式建築，極具富貴威嚴之感，進入內部挑高的天花板，搭配氣勢宏偉的中庭，處處充滿人文氛圍的優雅與莊嚴。

覺居法師表示，警察工作繁忙、緊湊，工作的輪調、執勤的突發狀況等種種狀況，往往令人長時間處於繃緊神經的狀態。

進入寺內，可以暫時放下執著，有安定身心靈之作用；人生下來，就受4種力量影響：業力、場力、念力、願力，一切的果均來自上輩子的因，以終為始、莫忘初衷，將正向思考的能量嘉惠台中市民，警察工作定更有意義。

第四分局表示，佛光山惠中寺有著許多元豐富的面相，帶給人沉靜安定感覺，藉由地利之便與公務開會結合，令與會幹部感受耳目一新，往後亦會循此模式，按月於轄內挑選合適之場所，不受侷限改變以往開會模式，帶領幹部深入地方，進一步了解治安、交通狀況與民眾需求。