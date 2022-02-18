雲林縣警察局今（18日）舉行卸新任主任祕書、督察長，以及斗六、虎尾、西螺3位分局長交接布達典禮，主任祕書由金門縣警察局督察長蘇保安接任，督察長由花蓮縣警察局督察長張益禎接任。
雲林縣警局指出，卸任主任秘書顏榮泰調陞台中市警察局督察，由金門縣警察局督察長蘇保安接任。卸任督察長何正光調陞高雄市警察局督察，由花蓮縣警察局督察長張益禎接任。
卸任斗六分局長蔡進明調陞澎湖縣警察局主任秘書，由嘉義縣警察局朴子分局分局長陳鴻忠接任。虎尾分局長黃維章調任嘉義縣警察局民雄分局長，由苗栗縣警察局大湖分局長廖志明接任。西螺分局長張明盛調任苗栗縣警察局頭份分局長，由嘉義縣警察局中埔分局長吳俊德接任。
交接暨布達典禮於18日10點舉行，縣長張麗善主持。她勉勵新任警察同仁有緣來雲林，同心協力以專業與熱情，繼續在重大刑案、交通、關懷事務上，把鄉親的小事當成大事看待。
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