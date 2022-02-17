參謀總長陳寶餘上將昨日南下主持陸軍八軍團指揮官任職布達交接暨授勳典禮，期勉全體官兵在新任楊海明指揮官的領導下，同心協力，相互配合，戮力達成聯戰效能及戰備整備的目標。

前後備指揮部指揮官姜振中中將於元月底屆齡退役，前陸軍八軍團指揮官傅正誠中將升任後備指揮部指揮官；前陸軍教準部指揮官楊海明中將則接任八軍團指揮官，人事命令於昨天生效。

典禮昨天在泰山營區舉行，陳寶餘布達命令後，原任官傅政誠中將及新任官楊海明中將進行印信交接，並宣誓就職；隨後，陳寶餘分別頒授傅正誠「四等寶鼎勳章」及楊海明「四等雲麾勳章」，表彰他們任內卓越的工作績效。

陳寶餘致詞指出，近年共機頻繁擾臺，面對與日俱增的敵情威脅，防區應秉持三軍一體精神，掌握轄屬三軍部隊能力、現況與限制，強化作戰演練、部隊訓練及裝備檢整等戰備整備工作，以肆應當前敵情威脅，確保國家安全。

陳寶餘同時要求各級幹部，務須秉持「依法行政」原則，凡涉犯不法情節者，主動依法究辦，嚴懲不貸，並按指揮、幕僚及士官體系深刻檢討，找出問題根本，以強化內部管理及風險管控作為，維護軍紀及國軍形象。