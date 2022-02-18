2022年台北市長選戰，綠營以中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中呼聲最高，前副總統呂秀蓮批「要選的話就快辭職，不要占用行政資源」；陳時中回應說，「如果能夠選就會辭，沒什麼好疑義的。」前民進黨立委郭正亮直言，全世界的疫情指揮官參選，只有台灣，太離譜了。

郭正亮18日在中天政論節目《正常發揮》中指出，陳時中說「只要我能選，就一定辭職」這句話是什麼意思？「能選」的意思是指疫情搞定，還是說民進黨內沒有人來跟他競爭，到底是哪個意思？

郭正亮質疑，若是黨內沒有人來跟他競爭，比如前交通部長林佳龍不選了，他就立刻辭職，是這個意思嗎？疫情就算了嗎？呂副總統為此批陳時中說，知名度這麼高，就是因為他佔著這個位置，每天開記者會；他現在利用人民關心健康、關心防疫，所以知名度暴高，他就夾著知名度炫風，跑來選舉。

郭正亮指出，全世界哪有指揮官這樣做，美國白宮首席防疫顧問佛奇有可能跑去選參議員嗎？太離譜了。佛奇知名度高得要命，搞不好他去選總統、參議員，都有機會。可是人家心無旁鶩，一心在想防疫。所以陳時中這句話「如果能夠選就會辭」，只能夠有一種意思，不能跟林佳龍有關；因為這跟誰要來和他競爭，是兩回事；陳時中應該要說疫情沒有搞定，就不參選，不然他怎麼好意思離開。