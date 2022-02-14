艾玩天地今（14日）於西洋情人節公開旗艦仙俠MMO大作《夢幻新誅仙》遊戲主題曲〈命運－碧雪行〉，由「靈魂歌姬－家家」獻聲演唱。藉家家柔軟且厚實的細緻嗓音與知名作家黃俊郎改編歌詞，以歌曲演繹主角張小凡、碧瑤、陸雪琪三人之間十年的情感糾葛。提到過情人節，家家表示身邊若有情人就會過，但如果沒有的話，也會買幾朵花送給自己，可以不特意慶祝節日，但還是要有些儀式感，營造屬於自己的浪漫氣氛。

家家2020年以家鄉東岸的鑽藍星空與溫暖海洋為靈感主軸，推出創作專輯《Duet＋＋我們二重奏》，宛如帶領聽眾踏上東部、尋覓自我的旅程，以音樂創作向生長在台灣土地上最純粹質樸的靈魂對話。對此次與《夢幻新誅仙》合作，家家興奮地表示：「一直很喜歡命運這首歌，這次隨誅仙主題的改編能讓大家更深入體會當中意境！」，原曲字面上表達愛情是聽天由命的淒美感，但經黃俊郎改寫和家家的靈魂詮釋後，更強化誅仙故事兩位女主角碧瑤、陸雪琪為愛奮不顧身的決定，表達「屬於我的愛情，我自己決定」的情感立場。

近年因疫情減少許多實體表演機會，但無論線上線下，家家都持續透過音樂的渲染力陪伴大家，同時為前線的醫護人員加油打氣。她認為環境改變推動她不斷學習與接觸新的技術與事物，工作以外的日常休閒也會玩新款手機遊戲，更因為防疫幾乎都待在家，玩遊戲是殺時間最好的選擇，還可以訓練自己的反應能力，腦力激盪一下。家家最期待的就是遊戲全球共服的機制，在大家無法出國旅遊之際，能夠透過遊戲結識其他國家的夥伴，家家也期待能與異國朋友能在遊戲中展開新冒險。