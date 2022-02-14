在俄羅斯可能隨時以武力入侵烏克蘭的擔憂籠罩下，上周五美股主要指數全面重挫，受此打擊，周一南韓KOSPI指數盤中大跌2%，報2693.13點。
德國媒體上周五報導，美國情報單位已經通知北約成員國，俄羅斯最快將在本周三（2月16日）進攻烏克蘭。美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）亦警告，俄羅斯可能在北京冬奧期間對烏克蘭發動攻擊。美、英、日、韓、荷蘭、以色列、挪威、澳洲、紐西蘭等國公開呼籲在當地的國人盡速離開烏克蘭。
以科技股為主的那斯達克指數在上周五崩跌2.78%，道瓊指數跌1.43%，標普500指數跌1.90%。
蘇利文在周日表示，俄國如果要入侵烏克蘭，首先將對烏克蘭發動猛烈的空襲，接下來再以地面部隊發動攻擊，他並再度呼籲美國人盡速撤離烏克蘭。此番發言使俄烏情勢更添肅殺氣氛。
大型股走弱，三星電子跌2.4%，SK海力士跌1.14%，入口網站巨頭Naver跌2.44%，現代汽車跌3%。
韓元幾近持平，報1199.07兌一美元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。