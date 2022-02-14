台翰（1336）今日公布1月合併營收達新台幣1.84億元，受惠旗下客戶拉貨動能穩健攀升，雖歷經東南亞地區疫情反覆不定之影響但台翰仍保持高度謹慎因應策略，積極與客戶密切聯絡調整生產步調，確保產能穩定與產品交貨時程，帶動1月整體營收較去年同期的1.76億元成長4.58％表現。

台翰表示，集團整體營收主要來源約90％為印表機、多功能事務機等產品訂單，隨著疫情掀起遠距教學、居家辦公生活型態，帶動旗下主要客戶對於多功能事務機等產品的需求逐步增加，加上新開發之一系列投影機、多功能事務機、Portable Device、家用電器等產品出貨動能保持一定水準，創造整體產能稼動率達到良好表現。

台翰指出，近年因中美貿易戰、新冠肺炎疫情肆虐等因素，讓全球企業感受到供應鏈的脆弱性，使得全球供應鏈紛紛轉向在地生產或具備龐大內需市場的東南亞新興國家投資設廠，然許多東南亞國家防疫進入常態化，也逐步開放國境，隨著產線復工、產能稼動率提升，再加上政府正大力投資基礎設施等，創造當地顯示器、電源供應器等各型系統組裝廠擴建或增設新廠計畫，有望奠定台翰良好接單環境。

展望2022年第一季，面對此波疫情再次升溫之挑戰，台翰透過嚴謹實施相關防疫措施，使旗下東南亞兩廠皆正常運作，保持整體產能良好穩定度，另外，在業務拓展方面，除了印表機、多功能事務機、投影機等產品訂單仍維持穩健增溫的拉貨力道，台翰亦憑藉越南、菲律賓、大陸三廠區分散生產風險，並整合上中下游生產製程優勢，且全廠通過ISO9001及ISO14001認證，亦曾獲日本主要客戶多功能事務機國際大廠表揚為最優秀供應商之殊榮，台翰更是不斷深化自主開發能力，同時積極與客戶調配生產排程，以滿足客戶訂單交貨時程需求，有助於創造集團未來整體營運朝正向發展。