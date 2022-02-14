越南河靜鋼4月熱軋大漲90美元 中鋼3月盤價吃定心丸 17:502022/02/14 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在國際鋼鐵原料行情大漲，與歐洲、亞洲鋼價一片漲聲激勵下，越南河靜鋼14日傍晚宣布，全面調漲4月份內銷盤價，其中熱軋每公噸大漲90美元，線材每公噸大漲40美元，此舉，可望激勵中鋼將於17日開出的3月份內銷盤價，跟著開高盤。 河靜鋼表示，時序進入二月，歐洲鋼市反彈轉佳，中國大陸行情穩步趨堅，加以近期鐵礦價格漲幅可觀，煤價亦居高不下，致市場普遍對後市抱持樂觀期待。綜合上述，並考量最近進口行情已見上揚，下游客戶營運亦較先前改善，河靜鋼遂決定4月份熱軋每公噸調漲90美元，線材每公噸調漲40美元。 慶元宵 13檔雙資提燈點火 中鋼 3月盤價看漲 #中鋼 #上揚 #河靜鋼 #歐洲 #激勵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 一月營收1.1億元 全宇-KY樂觀Q1淡季不淡 16:372022/02/14 財經 《其他股》廷鑫1月營收創同期高 訂單直視到Q3 10:002022/02/13 財經 中鋼3月內銷盤價 全面看升 04:102022/02/14 證券．權證 人民幣中間價、在岸價小漲 11:502022/02/14 財經 不畏俄烏大戰利空 散熱族群獨抗跌 12:102022/02/14 財經 《鋼鐵股》豐興廢鋼、鋼筋連3漲 型鋼也轉升 11:592022/02/14 財經 不用到歐洲！ 5千株鬱金香碧潭浪漫綻放中 13:012022/02/13 生活 《資訊服務》緯軟今年營收、獲利 拚雙成長 15:572022/02/14 財經 原料行情飆 中鋼3月盤看漲 04:102022/02/12 財經要聞 《類股》鋼強不摧 新光鋼登今年高價 11:422022/02/14 財經 台幣NEER衝至123.22 再創新高 04:102022/02/12 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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