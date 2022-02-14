在國際鋼鐵原料行情大漲，與歐洲、亞洲鋼價一片漲聲激勵下，越南河靜鋼14日傍晚宣布，全面調漲4月份內銷盤價，其中熱軋每公噸大漲90美元，線材每公噸大漲40美元，此舉，可望激勵中鋼將於17日開出的3月份內銷盤價，跟著開高盤。

河靜鋼表示，時序進入二月，歐洲鋼市反彈轉佳，中國大陸行情穩步趨堅，加以近期鐵礦價格漲幅可觀，煤價亦居高不下，致市場普遍對後市抱持樂觀期待。綜合上述，並考量最近進口行情已見上揚，下游客戶營運亦較先前改善，河靜鋼遂決定4月份熱軋每公噸調漲90美元，線材每公噸調漲40美元。