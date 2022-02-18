中鴻調漲內外銷盤價 漲幅略高中鋼 15:002022/02/18 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼中鋼（2002）之後，中鴻（2014）18日也開出3月份內外銷盤價，其中內銷價格部份，熱軋、冷軋每公噸調漲900元，鍍鋅產品和熱軋粗鋼捲每公噸都調漲1300元；外銷價格部份，則依產品和地區每公噸調漲80～110美元。 中鴻表示，因近來國際煤鐵礦原料行情維持高檔，增加生產成本外，亞洲主要鋼廠也都紛調漲鋼品價格，來適度反映成本，該公司為提振市場信心，並兼顧下游競爭力，決定適度調漲3月份價格。 豐興 鋼筋連三周上漲 報價續漲 遠東新、新纖毛利率補 #中鴻 #中鋼 #調漲 #內外銷盤價 #熱軋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市擬調漲停車費 新北不跟進半年後再議 11:592022/02/14 生活 國際廢鋼原料大漲 豐興全面調漲本週盤價 11:302022/02/14 財經 《鋼鐵股》盤價漲不敵外資落跑 東鋼臉綠 17:222022/02/16 財經 1分鐘讀財經》拜登1句話搞死美股 台積電、聯電ADR崩殺 08:372022/02/18 財經 越南河靜鋼4月熱軋大漲90美元 中鋼3月盤價吃定心丸 17:502022/02/14 財經 成本狂飆 車價恐二度調漲 04:102022/02/16 財經要聞 統一、康師傅 大陸泡麵調漲 04:102022/02/16 財經要聞 健保部分負擔調漲政策 欠缺實證 04:102022/02/18 焦點要聞 漲價照樣熱賣 Burberry、YSL展新店 04:102022/02/18 產業特刊 《類股》中鋼內銷盤價調漲 股價有撐 11:422022/02/18 財經 台灣權王－業績護體 中碳中鋼逆勢抗跌 04:102022/02/15 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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