繼中鋼（2002）之後，中鴻（2014）18日也開出3月份內外銷盤價，其中內銷價格部份，熱軋、冷軋每公噸調漲900元，鍍鋅產品和熱軋粗鋼捲每公噸都調漲1300元；外銷價格部份，則依產品和地區每公噸調漲80～110美元。

中鴻表示，因近來國際煤鐵礦原料行情維持高檔，增加生產成本外，亞洲主要鋼廠也都紛調漲鋼品價格，來適度反映成本，該公司為提振市場信心，並兼顧下游競爭力，決定適度調漲3月份價格。