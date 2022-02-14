烏克蘭情勢緊張，外交部日前表示，目前烏克蘭境內國際航班仍正常營運，我國駐俄羅斯代表處已建議我旅居烏克蘭的國人利用民航班機儘速離開烏國。不過，中華戰略學會研究員張競指出，為何駐外單位本身還不撤離呢？他認為，這可能是因為外交部外館人員是從俄羅斯境內觀察烏克蘭情勢，所以不識烏克蘭真面目。

俄羅斯與烏克蘭緊張情勢升高，美國明確表態不出兵，總統府12日發表5點聲明，強調外交部將適時採取必要協助，確保國人安全無虞；針對外界關切相關人員撤離行動。

外交部副發言人崔靜麟表示，外交部已於12日發布旅遊警示，呼籲國人避免前往烏克蘭，同時建議目前在烏克蘭境內留學及工作的25位我國僑民，儘速離開烏克蘭。

對此，張競13日在臉書上表示，外交部呼籲目前身在烏克蘭25位臺灣鄉親們，要考慮儘速離境，被回覆並無開戰跡象，但是為何駐外單位本身還不撤離呢？真相是外交部外館人員是從俄羅斯境內觀察烏克蘭情勢，所以不識烏克蘭真面目，只因身在俄羅斯另座山。

不過張競也坦言，就算僑民現在拒絕離開烏克蘭，等到真正發生戰事，我們還是不能幸災樂禍地說，早就叫您走，您不聽話活該。政府對於國民具有道義責任，任何情況都要盡全力援助！