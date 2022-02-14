大陸全國乘用車市場訊息聯席會（簡稱乘聯會）14日公布最新統計，1月份新能源乘用車市場零售達到34.7萬輛，年增長132％，但月增率卻驟降27％。乘聯會秘書長崔東樹對此解釋，由於2022年1月起補貼減少，而2021年12月份是較高額補貼的最後一個月，因此銷售大增，形成高增長高拉升的情況。他說，從歷年來看，1月零售量較上年度12月的降幅都是極大的，目前月減27％的降幅並不算太差。

新浪財經報導，乘聯會數據顯示，大陸1月份廣義乘用車零售銷量211.2萬輛，年減4.5％。1月，廣義乘用車產量209.1萬輛，年增率10.8％，月減16.9％。乘聯會分析稱，1月乘用車產量下降，主要是受到疫情等因素的影響，部分地區的汽車廠商生產節奏受到影響。

此外，特斯拉1月份中國產汽車銷量為59845輛，其中出口40499輛，國內零售銷量19346輛。

崔東樹表示，近期隨著新能源汽車補貼退坡和鋰礦等基礎資源價格劇烈上漲，新能源車企面臨一定的成本壓力。乘聯會判斷，車企對此應有能力化解壓力，新能源車的市場價格預計不會大幅上漲，且車價微漲不會嚴重影響整體市場需求，有信心2022年新能源乘用車銷量達到550萬台左右，繼續實現70％左右高增長。