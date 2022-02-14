「2022新北市平溪天燈節」首場活動12日在平溪國中登場，下午即有遊客陸續抵達平溪帶來熱鬧的氣氛，老街人潮絡繹不絕，雖然天空下著雨，但不少人自掏腰包在鐵道旁施放天燈，工作人員亦舉牌呼籲民眾注意防疫。
晚間6點多開始，迎接虎年新春20呎超大萌「虎」造型主燈與上百盞天燈同時飛升，點亮山城平溪的夜空，新北市政府也藉此活動「從心出發，重新點亮全世界」，希望從台灣發出的點點微光上達天聽，為疫情籠罩的全世界祈福！民眾亦在讚嘆聲中感受美麗壯觀的畫面。
「2022新北市平溪天燈節」首場活動12日在平溪國中登場，下午即有遊客陸續抵達平溪帶來熱鬧的氣氛，老街人潮絡繹不絕，雖然天空下著雨，但不少人自掏腰包在鐵道旁施放天燈，工作人員亦舉牌呼籲民眾注意防疫。
晚間6點多開始，迎接虎年新春20呎超大萌「虎」造型主燈與上百盞天燈同時飛升，點亮山城平溪的夜空，新北市政府也藉此活動「從心出發，重新點亮全世界」，希望從台灣發出的點點微光上達天聽，為疫情籠罩的全世界祈福！民眾亦在讚嘆聲中感受美麗壯觀的畫面。
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