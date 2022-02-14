新北市長侯友宜、立委江永昌今（14日）上午出席中和區錦和運動公園停車場開工動土典禮，工程預計2023年3月完工，將可提供541格汽車位、4格機車位。江永昌表示，2019年向公路總局爭取前瞻預算2億321萬挹注中和區錦和運動公園地下停車場新設工程，將提供541格汽車停車格、4格機車停車格，望解決當地停車位一位難求問題。

江永昌表示，錦和運動公園相鄰北二高中和交流道、台64高架道及雙和醫院，在方便的大眾捷運系統完成之前，居民只能仰賴汽車做為出入交通工具，但因中和地區早期建設時，公寓大多未設有地下停車場，現下已無力負荷停車需求，違停現象處處可見，有礙交通安危；卻也因車位難求無法避免，因此近年來極力要求行政院正視地方需求，推動土地活化，保障人民用路安全。

江永昌說明，過去市府在規劃錦和運動公園停車場時，原本計畫直接開挖操場，興建地下一層的停車空間，但地方表示初始設計除會造成施工期居民運動危險，更會直接破壞公所花上千萬新整建的設施，實屬公帑浪費；因此在他的強烈主張下，成功促使市府重新更改設計，改為在現有停車場及司令台底下開挖地下2層，保留現有操場綠地。

江永昌說，停車場出入口的選址也經過特別考量，評估北側因臨路面路幅較窄，避免影響和城路一段車輛動線、而西側正對錦和高中校門口，考量學生出入及保持與路口的適當距離、南側也因路幅較窄，與民宅鄰近，因此選由街角廣場與地面層停車場之間作為車道位置，保障安全顧慮、交通順暢以及住戶權益。

江永昌補充，此次的工程導入人本空間、智慧城市思維，停車場除新增會車顯示系統、行車指引、車牌辨識、車為在席指示、智慧尋車等科技輔助駕駛，更增加電動車充電設備因應時代所需；同時也針對既有的公園動線、出入口、景觀設施及司令台做改良，營造無障礙友善空間，兼顧美觀與實際效用。

江永昌說，待工程完畢後預估可提供541格汽車停車位，相較於既有的118格成長了4倍之多，能緩解當地龐大的停車需求，而在工程期間也將其影響降至最低，維持外部環形人行道及公園區內各項設施與動線，並以圍籬對施工範圍進行管制，同時避免深夜及假日施工，保留附近住戶的生活品質，仍然鼓勵大眾空閒時間可以到此活動，並期待未來錦和運動公園改造的成果。