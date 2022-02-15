烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)周二對烏國民眾提出呼籲，於2月16日在建築物上懸掛和飄揚國旗，並且齊聲高唱國歌，並稱該日為烏克蘭的團結日。西方媒體曾聲稱，16日為俄羅斯發動攻擊的日期。澤連斯基最新的發言被市場解讀為悲觀情緒。

烏克蘭官員則強調，總統並非預測該日為攻擊日，而是對該媒體報導持懷疑態度。

總統澤蘭斯基說，他們試圖透過指定軍事行動日期來嚇唬我們，那天我們將懸掛國旗，把這一天當作團結的一天，向全世界宣示烏克蘭的團結。

澤連斯基此前曾表示，俄羅斯正在威脅烏克蘭，西方盟友卻在誇大俄羅斯即將發動攻擊的可能性，並回應了莫斯科恐嚇烏蘭並製造恐慌的企圖。

總統的顧問Mykhailo Podolyak稱，總統是以反諷的方式回應了媒體報導。他說，對於入侵日的「具體日期」感到懷疑。

澤連斯基辦公室也公布了一項法令，要求烏克蘭所有城市和村莊在周三懸掛國旗，並要求全國民眾在上午10點一起唱國歌。

澤連斯基在周一稍早會見了德國總理蕭茲(Scholz)表示，儘管有避免開戰的壓力，但是烏克蘭將繼續尋求加入NATO(北大西洋公約組織)。顯示總統維持了強硬態度。

先前烏克蘭駐英國大使曾暗示，考慮對加入NATO一事進行讓步。

俄羅斯希望北約能承諾，永遠不接納烏克蘭，並且從東歐撤軍。

澤連斯基在與蕭茲的聯合記者會上說，他認為應該繼續尊循著已選擇的道路前進。

德國總理蕭茲將在周二前往俄羅斯會見總統普丁(Putin)。