輔導中小企業符合法令規範，新北市勞動檢查處自2020年起推動「新北市勞資雙贏列車法令輔導計畫」，前2年以小型加盟店家、補習班、幼兒園及藥局為重點對象，總計已辦理超過5000場次法令輔導，協助事業單位具體改善勞動條件，今年以小型餐飲、零售、汽機車美容及維修業為重點輔導對象。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北市廠家多為中小型企業，僱用勞工數較少，也欠缺專責人資，再加上對勞動法令認知不足，有些甚至誤信坊間不肖企管顧問公司的錯誤教學，導致經常發生勞資爭議。例如光是排班一項，牽動的法令規定即包含：（變形）工時、休假安排、輪班間隔休息、加班費計算等，若未能建立正確處理規則，頻遭勞工檢舉，勢必影響勞資和諧。

勞檢處進一步表示，今年將對小型餐飲、零售、汽機車美容及維修業進行「一對一法遵輔導」，實際了解企業執行勞動法令的困難，並提供具體改善建議，促使企業更符合法令規定，並與相關同業公會及職業工會攜手合辦宣導會，推廣「勞動法令不可不知」Line官方帳號，透過多元政策工具，增進事業單位對勞動法令的理解，共創勞資雙贏。