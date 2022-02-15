為積極布局廢水處理商機，並運用相關技術參與及推動循環經濟，萬年清（6624）15日宣布近期接獲中科園區零廢製造中心某家廠商的廢水處理工程案，幫助企業與資源共生，進而達到永續經營。據了解，此次廢水處理工程案的承包金額數千萬元。

此外，萬年清近期亦接獲台商在越南地區橡膠廠擴廠的廢水處理工程訂單，2022年在手訂單持續增加，未來成長可期。

全球疫情影響，造成原物料短缺，半導體產業供需失衡狀況，日益嚴重，台灣積極推動半導體供應鏈發展，半導體產業隨著先進製程發展，製程複雜度及產能提升，原材料使用量增加，所產生廢棄物也隨之增加，半導體製程過程中，約90％的原材料，是液態化學品；約80％的廢棄物，是水溶液。

台灣半導體龍頭大廠，除加強擴充產能外，亦積極配合政府推動循環經濟，由七家供應鏈廠商，在全台首座中科零廢製造中心，動工興建半導體製程清洗劑廠，屆時，半導體廠向化學品廠商購買原物料，將製程中所產生的化學品廢液，回到化學品廠商，透過廢液回收純化技術，重回半導體廠再利用，以達到循環經濟、淨零排放，及企業永續經營效益。

萬年清的長期客戶，在中科園區零廢製造中心，設置半導體製程清洗劑廠，其相關廢水處理設施建造，已由公司承攬。此案採用新型先進廢水光氧化處理流程，以符合客戶廢水回收及低廢棄物產量需求。

萬年清說，目前國內半導體龍頭大廠的七家供應鏈廠商，在中科全台首座零廢製造中心建廠，未來此運作模式，會逐步拓展至新竹與台南廠區，萬年清憑藉著優異廢水處理技術，並與相關供應鏈廠商維持長期緊密合作關係，成功打進半導體產業鏈，未來跟隨半導體廠在國內、外不斷擴廠的腳步，廢水處理相關工程案的挹注，對公司未來業績將有所貢獻。