立法院長游錫堃（見圖）15日接見韓國駐台北代表部代表鄭炳元（Chung Byung-won），會前受訪時表示，將規劃訪問歐洲，以回應捷克參議院議長議長韋德齊去年的邀訪。（杜宜諳攝）

游錫堃日前表達出訪捷克、波海三國、歐洲議會的意願，今天他進一步表示，捷克議長韋德齊有幾次寫信來邀請，所以今年一定要去回訪，促進國會外交，至於時間仍待規劃。

歐洲議會去年11月組成訪問團來台，去年11月底12月初波羅的海三國也派員來台參加「開放國會論壇」，立陶宛、捷克等國並慷慨捐贈疫苗。游錫堃上周表示，近兩年包括立陶宛、波羅的海3國、捷克等國的國會議員及歐洲議會成員訪台，自己也都有在立法院接待，基於外交禮儀，應該要回訪。

今天上午，游錫堃接見韓國駐台代表鄭炳元前表示，去年捷克議長韋德齊來台訪問時，就曾邀請他前往捷克訪問，當時答應只要疫情緩和就考慮前往訪問。由於去年疫情緊張沒機會，今年看起來大家都打了疫苗，且中間韋德齊議長有幾次寫信來邀請，所以今年一定要去，這是回訪，至於時間還要決定。

游錫堃說，主要是訪問捷克，因為議長有邀請，人家議長來台灣非常誠意，基於禮尚往來，站在台灣的立場應該要去訪問，以促進國會外交，讓兩國邦誼更加深化。

訪問的地點除了捷克，是否還包括波羅地海三國或歐洲議會？游錫堃表示，目前還不知道，但有非常慎重邀請的就是韋德齊議長；且出訪有很多事情要考量，除了考量立法院運作，其他國家如果正在選舉也沒有辦法。因此整個事情仍有待詳細規劃，目前還沒有規劃，只是一個想法，但至少要回訪捷克。