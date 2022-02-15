每年農曆年後是求、轉職潮高峰，屏東縣政府為協助本縣廠商能夠找到好人才，讓失業或轉職者能夠找到好工作，將於2月19日上午9時30分至12時30分於屏東市職人町，舉辦「就業在屏東-新春現場徵才活動」，歡迎民眾踴躍前來參與，可以在年後順利上工或轉換跑道。

這次活動，邀請40家以上知名企業參與，包括巧新科技、明揚國際、台灣矢崎、溢泰實業、強匠冷凍、元晶太陽能、如記食品等具規模之公司等，釋出1177個工作機會，平均工資32200元，最高可達55000元，徵才職務內容包含工程師、技術員、作業員、進出口及業務行銷專員、職業安全衛生管理師、餐飲服務人員等各類職缺。

此外，為延續屏東挺青年政策，鼓勵青年移居屏縣或返鄉就業，縣府推動「青年穩定就業獎助計畫」，凡年滿15歲至44歲以下青年符合申請資格，均可申請，只要穩定就業滿一年，最高可獲得6萬元穩定就業獎助金。詳細資訊可電洽（08-7663155）勞動暨青年發展處青年事務科，或至屏東縣青年學院FB及屏東縣青年創業服務網查詢。