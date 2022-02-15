原相(3227)今(15)日舉辦法人說明會，對於第一季丟出保守訊息，營收會相較去年第四季出現個位數衰退，毛利率則約落在53%，預計第二季起隨著負面因素逐漸淡化，營運將逐步回溫，另外，原相今年也預估可以拿到比去年更多的產能，只是，還是很吃緊。

展望第一季，發言人羅美煒表示，由於客戶長短料問題持續，加上庫存調節以及淡季影響，預估除OTS(光學追蹤感測)產品線以外，其他產品線都會相較去年第四季減少，預估整體營收季減少10%，2月也因為工作天數減少，營收也會月減，3月開始回升。

毛利率部分，羅美煒表示，第一季持續受到產品組合影響，預期會和去年第四季相似、約落在53%，第二季隨著會逐步回升；第一季營業淨利率則因為營收減少關係，恐會相較去年第四季有個位數百分比減少。至於有供應商員工染疫事件，是否會衝擊到營運，則還需要觀察看看。

羅美煒表示，隨著客戶庫存調節告一段落，加上國際電商關閉大陸帳號的影響會越來越小，第二季毛利率優機會相較第一季回升，營運狀況應該會比第一季好。

就2022年三大產品展望來看，羅美煒指出，PC、NB市場目前穩定健康，電競市場還是看好，預計滑鼠產品全年有機會穩定成長；遊戲機部分，雖客戶端受到缺貨，但銷售狀況很好，全年應該會有不錯的成績；其他產品部分，OTS過去兩年均有倍數成長，樂觀看好今年也會，TWS(無線藍芽耳機)、安防也將有成長。

至於車用，目前佔比營收仍偏低，惟去年已經看到貢獻，今年貢獻會持續成長，但不至於有大幅度成長 。

產能部分，羅美煒表示，原相今年拿到的產能會比去年多，但還是很緊張，原相會持續努力爭取，也會看客戶討論，共同面對晶圓成本上漲的問題。

股利政策上，原相今年維持在70~90%的穩定配發，但最終還是要董事會決議。