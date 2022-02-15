苗栗縣無形文化資產後龍「慈雲宮攻炮城」，是後龍鎮地區元宵節特色活動，但因近期疫情升溫，慈雲宮繼去年37年來首度停辦後，廟方也宣布今年繼續停辦。

相傳清朝時期，後龍鎮有一年因瘟疫肆虐，居民向慈雲宮媽祖祈求平安，媽祖指示搭建攻炮城就能驅走瘟疫，信徒依指示投擲鞭炮來驅趕瘟神，結果瘟疫停止，因此流傳至今成為攻炮城民俗，2009年被苗栗縣政府登錄為無形文化資產。

往年元宵節慈雲宮都會舉辦攻炮城活動，讓民眾點燃炮竹，投進懸掛半空的小城堡，並引燃其中的煙火，就可以拿到大獎，每年不斷改良，設備更加堅固容易操作，獎品也愈來愈豐富，還曾送出媽祖金牌，吸引民眾踴躍報名。

慈雲宮主委郭金國說，去年因為疫情首度停辦，而苗栗最近疫情升溫，每年都有近千人參加活動，民眾來自四面八方，增加感染疑慮，今年幾經考量後，還是決定停辦，僅發放燈籠和讓民眾到廟參拜。

郭金國表示，也呼籲民眾入廟參拜時，務必全程配戴口罩，做好消毒、量體溫和實名制等防疫措施，在疫情嚴峻時期盡請大家配合。