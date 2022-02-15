受到COVID-19疫情影響，多數企業紛紛加速數位轉型的進程，遠距工作模式也為企業帶來更嚴峻的資安挑戰，中華電信hicloud與全球網路安全領導廠商Palo Alto Networks強強聯手，推出「新世代網路安全閘道器資安應用加值服務」，於既有hicloud環境中透過VMware虛擬化與Network Function Virtualization(網路功能虛擬化NFV)方式，提供多元資安加值應用，協助企業掌握資安關鍵領域，迎戰數位轉型新時代。

Palo Alto Networks提供其機器學習(ML) 的新世代防火牆(NGFW)，其中包括世界上最大的雲端惡意軟體威脅防禦與分析引擎WildfireR，幫助企業應對新的網路威脅和複雜攻擊。

中華電信表示，隨著企業在混合雲、物聯網、遠距辦公需求遽增，網路攻擊快速的自動演進，hicloud導入Palo Alto Networks全球首款支援機器學習的新世代防火牆，利用Palo Alto Networks 機器學習(ML)支援的NGFW及其一流的雲安全服務，無論用戶身在何處都可以安全存取，中華電信客戶更能避免受已知和未知的威脅侵害。此外，通過監控文件和追蹤任何嵌入式URL中的惡意內容，用戶將免受高達95%的內嵌文件和Web威脅，並且不會影響網路性能。

Palo Alto Networks機器學習的新世代防火牆(NGFW)，使用WildfireR確保文件安全，提供自動檢測和預防未知惡意軟體，協助超過85000名客戶的資安經驗，當防火牆檢測異常，將數據發送到WildFire雲服務進行分析，便可在短短幾秒鐘內將更新發送給所有客戶阻止威脅，目前全球已超過2500個客戶使用該項服務。企業客戶可以透過hicloud平台直接訂閱，並透過hicloud UI管理介面，輕鬆佈署企業所需雲端架構及操控Palo Alto Networks設備/IPS/DDOS及相關雲端資安應用。

中華電信雲端服務具備專業營維運經驗，此次與「Palo Alto Networks全球數一數二的網路安全領導品牌合作，能協助客戶快速導入雲端、網路、資料中心，提供彈性、穩定、安全可靠的網路服務環境，專業的維運團隊7X24客戶服務窗口與一站式購足的服務，使企業可免於同時管理多家廠商，兼顧效能與成本，協助企業擁抱數位轉型。