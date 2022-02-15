智庫ZEW15日公布，德國2月經濟景氣指數從1月的51.7升至54.3，低於市場預估的56，但連續兩個月上升，顯示儘管面臨經濟與政治不確定性，德國經濟展望仍持續好轉。2月經濟現況指數從1月的負10.2升至負8.1，優於分析師預期的負10.8。