德國ZEW經濟景氣指數 連兩月攀升 20:092022/02/15 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 智庫ZEW15日公布，德國2月經濟景氣指數從1月的51.7升至54.3，低於市場預估的56，但連續兩個月上升，顯示儘管面臨經濟與政治不確定性，德國經濟展望仍持續好轉。2月經濟現況指數從1月的負10.2升至負8.1，優於分析師預期的負10.8。 德國漢高集團收購日本資生堂髮品 搶下亞洲市場 對陸政策轉向 傳德國總理將先訪日本印度 #德國 #ZEW #經濟景氣指數 #的負 #連兩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 獲壓倒性支持 德國總統史坦麥爾贏得第2個5年任期 23:522022/02/13 國際 德國疫情緩和 專家建議政府逐步解封 21:192022/02/14 財經 烏克蘭緊張升高 德國可能向立陶宛增兵 07:042022/02/07 國際 俄烏戰雲密布 歐亞股大跌 04:102022/02/15 財經要聞 德總理蕭茲訪美 料需對烏國局勢選邊站 04:102022/02/08 話題觀察 俄若入侵烏 拜登放話必斷北溪2號 04:102022/02/09 話題觀察 Volkswagen體恤員工在新冠疫情期間的辛勞，發放500歐元獎金 14:092022/02/15 汽車情報-汽車新聞 中國第一、德國墊底 加拿大研究：智彗手機成癮率陸青年奪冠 17:562022/02/14 兩岸 冬奧夯 運動健身業迎商機 04:102022/02/13 財經要聞 德國總理蕭茲將前往烏俄 試圖舒緩烏克蘭危機 22:022022/02/13 國際 德國鐵路兩車對撞 釀1死14傷 12:412022/02/15 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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