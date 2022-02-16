藥華藥與合作夥伴AOP的國際仲裁案纏訟近4年，最終判決逆轉勝，免賠48億元，激勵藥華藥今天股價直接以漲停價272.5元跳空開出，鎖單逾5000張。

生技類股今年以來佳音頻傳，包括高端、大江生醫、長聖都有好消息，激勵類股人氣增溫，藥華藥今天也收到仲裁大逆轉終判勝訴的喜訊，股價直衝漲停價272.5元，一舉收復所有均線，漲停及市價合計委買張數超過5000張。

昨天高端COVID-19疫苗才取得巴拉圭緊急使用授權（EUA），昨天強勢漲停後，今天早盤連續開出第2根停板，但短線賣壓敲開漲停；大江接獲國際大廠VeCollal獨家CDMO訂單，長聖則攜手三軍總醫院，通過免疫細胞治療達10種癌症，並與光田綜合醫院合作通過脊髓損傷。

藥華藥15日晚間發布重訊公布，接獲委任的德國律師以電郵告知，AOP仲裁案獲德國聯邦最高法院裁定勝訴，藥華藥不須支付原仲裁判約新台幣48億元的賠償，締造國際仲裁結果翻盤紀錄。德國最高法院同時裁定，藥華藥與AOP的授權及製造合約仍為有效，藥華藥在歐洲仍與AOP維持合作關係。

藥華藥在最新的仲裁案進度重訊中表示，原ICC仲裁判斷認定應支付的相關賠償及利息，業經德國聯邦最高法院裁定確認為不存在，對公司財務業務有正面影響。

大江生醫宣布攜手國際大廠VeCollal，以CDMO服務開發全新仿生膠原產品，以最接近人類膠原蛋白結構全新產品，搶攻全球生機美顏兆元商機。

長聖宣布與三軍總醫院合作申請，以自體樹突細胞疫苗 （DC）治療「實體癌第四期」計劃案獲衛福部核准，與該醫院合作通過的治療計畫達10種癌症。（編輯：楊凱翔）1110216