藥華藥（6446）21日發布重大訊息，針對訴訟對手混淆視聽，執行長林國鐘強調，德國聯邦最高法院判決主文，明確撤銷AOP的1.42億歐元請求，該公司不但勝訴免賠、定讞終判之外，本案已清楚結束且無法再上訴。未來將全力關注美國新藥的鋪貨、盡早達成80％保險覆蓋率。

藥華藥1月營收6465萬元，年增108％。主要來自新藥Ropeg在美國各通路藥局及經銷商的緊急補貨訂單，顯示新藥Ropeg甫上市，接受度非常高，近期也陸續接獲訂單，將有助營收成長。

林國鐘表示，德國最高法院對原仲裁庭要求藥華藥賠償的判斷，全部撤銷，「該部份仲裁判斷宣告為無效」，並非僅如AOP所稱之計算錯誤。該案也宣示藥華藥對AOP無任何賠償義務，而且所有專利權也都牢牢掌握在公司手上。

藥華藥董事長詹青柳強調，國發基金是公司最大單一股東，持股7.97％，耀華玻璃持股3.49％，合計持股11.46％。任何外國組織，若意圖損害公司的智慧財產權或利益，經營團隊必將全力對抗，力保全體股東權益與全民利益。

藥華藥表示，已收集相關事證，對於惡意假消息、不實報導，並意圖影響台灣證券市場秩序者，將提起相關訴訟，以維護所有股東權益。

隨著藥華藥治療血癌新藥Ropeg在美國上市，藥華藥啟動全面幫助患者的支援計劃，幫助有私人保險的患者被開立Ropeg時得以免付定額手續費（co-pay）以減少患者用藥負擔。Ropeg在上市後，陸續被美國保險公司凱瑟集團及州政府保險納入給付名單，且保險覆蓋率仍持續成長，目標是上半年達到80％的保險覆蓋率。