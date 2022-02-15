接案平台統計，2022年一月的專家登記人數，增加約5千人。（業者提供）

農曆年底各企業結算年終犒賞員工，也常有員工因不滿年終，興起轉職或兼差念頭，接案平台統計，2022年一月的專家登記人數，增加約5千人，比去年同期新增的數字多2成5，而新增類別最多的為「升學/語言家教」，其次是「文字編輯創作」和「多媒體設計」，以及「舞蹈/才藝教學」，和「裝潢設計」。

接案平台公布2022年新增專家類別排行榜。（業者提供）

PRO360達人網董事長李倫家表示，從新增的專家類別來看，家教類和文字編輯，都是可以安排在下班或周末時間的額外接案，屬於最容易彈性兼差的工作，不過這也意味著，人才競爭多，能接到的案量有限，為自己的加薪幅度也有限。以一般家教來說，通常時薪在400~700元，文字編輯類包括部落客撰文或是打字，雖然一篇可以2~4千元，不過換算字數通常一個字1.5~2元左右，且競爭者眾。至於多媒體設計，包括平面設計或是影音拍攝製作等等，因專業度比較高，所以接案價碼也從２萬起跳。

接案平台統計，一月份案量需求量最熱門的三大類別，「裝潢設計」「清潔相關」和「才藝課程」。李倫家表示，這類需求量大的類別不是專業度高，就是辛苦度高，所以不管是時薪，或是案件金額也都比較可觀。提醒有意兼差的上班族，兼差賺錢的同時，也要持續強化自己的職能優勢，可以透過短期課程學習自己產業中的專業技能，不僅有機會增加升遷機會，未來轉職也更有優勢，為明年的自己鋪好新的職涯路。