35歲鄭姓外送員兼差販毒，保溫箱內裝50包毒咖啡包遭警逮。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

35歲鄭姓外送員兼差販毒，保溫箱內裝50包毒咖啡包遭警逮。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

35歲鄭姓外送員兼差販毒，保溫箱內裝50包毒咖啡包遭警逮。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園市35歲鄭姓男子是知名美食平台外送員，卻兼差販賣毒咖啡包從中牟利，大園警方接獲線報後，佯裝買家與鄭男相約面交，鄭男13日晚間赴約時，還騎著外送用的機車掩人耳目，仍遭到警方識破，當場在保溫箱內查獲50包毒咖啡包，全案依毒品罪嫌送辦。

大園警方表示，鄭姓男子平時擔任美食平台外送員，但私下卻從事不法行為，兼差販賣毒品，埔心派出所日前接獲線報後，循線與鄭男取得聯繫，並佯裝毒蟲買家與他相約面交。

鄭男13日晚間騎著外送用的機車赴約，掩人耳目，當鄭男從外送保溫箱裡拿出毒咖啡包時，便衣員警立即表明身分，鄭男嚇到試圖騎車逃逸，但仍遭到員警壓制逮捕，當場查扣毒咖啡包50包，警詢後將鄭男依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

警方表示，毒品犯罪手法日新月異，毒咖啡的新潮包裝也吸引許多不知情的青少年嘗試，因而無法自拔影響身心健康。警方將持續落實清查作為，並利用各種機會加強校園毒品宣導，強化青年學子的反毒知能，以保護民眾免受毒品危害。

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