案18518曾到遠東百貨台北寶慶店B1美食街用餐，台北市副市長黃珊珊於臉書呼籲民眾填寫問券。（北市府提供）

台北市一名時尚雜誌編輯（案18518）確診，足跡眾多，對於總共發出多少細胞簡訊、匡列多少人？台北市衛生局27日上午說明，總共發出細胞簡訊1192筆、居隔317人，並表示參加精品活動人員無須居家隔離，請民眾可自行至醫院採檢。

對於案18518所參與之LV、prada精品活動，是否拿到與會名單？衛生局表示，昨日已取得名單，今日將電話通知名單人員；相關場次共發送365筆，經評估參加精品活動人員無須居家隔離，請民眾可自行至醫院採檢。

另外，案18518也曾到遠東百貨台北寶慶店B1美食街用餐，台北市副市長黃珊珊於臉書呼籲，1月21日曾造訪該處的民眾，於接獲通知後，填寫下列問卷(https：／／forms.gle／X56gUyL75MZ8uzxU7)。

衛生局說明，該表單主要是為了解進入該場域實名制的巿民朋友們，在特定時間是否有進入B1美食街特定場域，以掌握相對風險對象。