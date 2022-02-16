近期烏俄紛爭地緣政治增加市場不確定性，帶動全球投資人避險情緒上升，加上美國聯準會升息相關議題不斷，通膨也是一大隱憂。投信法人表示，在地緣政治驅動避險情緒、升息預期、通膨隱憂三大不確定因素下，預期市場波動起伏大，今年市場仍然面臨諸多不確定性，因此建議穩健型投資人不妨採取USA潛力收益多重資產的投資策略，可選擇核心配置美股、能布局多元主題趨勢、同時有專業經理人靈活調整持股的多重資產型產品，更能因應市況攻守兼備。

群益投信表示，2022年市場仍然面臨諸多不確定性，找對投資方法與策略，才能對抗時代變化，從中找到獲利生機。

2022年穩中求勝三字訣USA，分別是US concentrated投資聚焦美國、Stock picking成長與價值股並重、Allocation布局多元主題趨勢。

QE退場及初次升息後，股市波動風險可能加大，將需更加留意波動度控管，因此甫以多重資產配置策略，降低單一資產的風險，亦可選擇具收益優勢的高收益債和特別股，做為美股的衛星配置，達到風險控管、成長、收益三者兼顧的投資效果。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，投資人對地緣政治、通膨、升息三大風險雖需戒慎，但無需過度恐懼，升息對美股實則短空長多，雖然正式實施後當月或隔月多回檔下挫，但從近5次升息循環來看，美股期間平均最大漲幅達44％，顯示拉回後是中長線極佳布局買點。

展望2022年，美國經濟基本面強健，企業盈餘能力佳，升息時點預估將在全面退出購債計劃之後，料時間點將落在2022年下半年，也就是整體資金寬鬆環境料還將延續一段時間，投資商機仍然可期，採取以美股為核心來多元資產布局，將更有助於分散投資組合風險，掌握不同市場輪漲契機，同時也能透過收益部位獲得息收保護，以兼顧報酬和波動管理，穩中求勝。