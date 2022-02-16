擔任房仲工作的男子于維智得知已婚的江姓女同事被「恐怖情人」林姓運將騷擾，前年他埋伏砍死林男，還佯裝為隨機殺人案件，誤導警方辦案方向，于被依殺人罪判刑9年8月定讞。死者家屬提告求償，台北地方法院判決于男須賠償林妻16萬多元。

2020年4月11日深夜，于男持藍波刀在台北市莒光路砍殺林男18刀，林男送醫搶救近3個月後仍不治身亡。檢警原以為是隨機殺人案，追查後竟發現是預謀殺人。

檢方起訴指出，于男與江姓女同事各有家庭，但關係匪淺，因江女告知遭「恐怖情人」林男騷擾，去年初竟在林男車上裝GPS追蹤器，還開始自主重訓，案發當天在林男住家附近埋伏，見林男現身，隨即衝上去殺人。

于男左手撐傘佯裝路人，右手拿藍波刀朝林的背部刺殺10多刀，凶刀刀刃「卡」在林的左手掌，于隨後被捕；警方偵辦一度以為于男是隨機殺人，後來偵辦發現于的殺人動機與情殺有關聯。

去年最高法院認為于男在案發後佯裝為隨機殺人案件，誤導警方辦案方向，並稱「前開藍波刀為上天賜與保護安全之禮物、禮物說要保護自己先下手為強，所以我就捅他了」等語，欲假藉罹有精神疾病脫罪，毫無悔意，犯後態度非佳，判刑9年8月確定。