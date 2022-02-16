美國Omicron感染潮已逐步降溫，疫苗大廠莫德納股價也一路下殺，儘管 周二（15）日強彈逾6%，收在151.12美元，但從去年8月創497美元天價以來，不到5個月崩殺近7成；值得注意的是，莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）上周出脫19000股公司股票，套現290萬美元（約台幣8千萬元）。對此，有網友認為，慢慢「供給會過剩」、「財富自由了…當然快逃」。

莫德納今日宣布在台灣子公司設立子公司，同時也將於香港、新加玻、馬來西亞設立據點；台灣子公司將負責供貨，為台灣民眾提供更多mRNA疫苗及治療藥物需求，新設台、港、新、馬四據點，是全面強化亞太地區的承諾。

儘管對台灣莫粉來說不怕沒有疫苗可打，但隨著Omicron疫情感染高峰逐步緩解，莫德納股價雪崩式狂殺，從去年8月10日觸及史上天價497美元以來，至周二收在151美元，不到5個月跌幅近7成，也使得該公司市值大幅蒸發超過1400億美元，剩下612億美元。

不過市場更關注莫德納高層近期大賣股情形，據最新文件顯示，包括執行長Bancel在內等4名高管，在上周一共賣出23281股公司股票，套現360萬美元，其中執行長Bancel出售19000萬股，套現290萬美元，據了解Bancel先前每周都出脫1.9萬股莫德納股票。

PTT股板網友看到莫德納CEO賣股，意外扯出國產疫苗股，有人認為「看到高端解盲達標怕了？」、「高端三期都過了，莫得納還不賣股票是笨蛋嗎？」、「世界怎麼跟得上高端」、「高端黑崩潰了，該不會自己打的疫苗最危險」、「還是高端穩」。

還有網友表示，「財富自由了…當然快逃」、「高歌離席 」、「賣股正常吧 疫情都差不多尾聲了 願意打的也打得差不多了」、「財富自由了…當然快逃」、「要從賣家市場轉為買家市場，慢慢供給會過剩，mRNA又有保存問題」、「有錢人的財富管理都好厲害」。